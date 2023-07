POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Erbacce, insetti, bisce e topi al Rione Solfatara. Aiutateci!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione di Cronaca Flegrea siamo un gruppo di residenti del rione Solfatara, e scriviamo per mettervi al corrente sullo stato di abbandono in cui riversa il rione. Abbiamo segnalato più e più volte al signor sindaco, con foto allegate, lo stato in cui sono ridotti i giardini antistanti i palazzi. Siamo invasi dalle erbacce che ormai sono diventate, oltre che altissime, una tana sicura per insetti, bisce e soprattutto topi. Siamo circondati, ma soprattutto stanchi di spendere soldi in insetticida per tentare di ottenere un risultato. Noi crediamo che Pozzuoli debba essere curata in ogni posto, anche se questo non è raggiungibile dagli occhi dei turisti. Il rione merita un minimo di decoro visto che ormai è abbandonato a se stesso, trascurato e dimenticato dalle istituzioni. Tra l’altro è una cosa inaccettabile vista la presenza di una scuola materna e una chiesa. Cortesemente, tutti chiediamo, il vostro aiuto, per darci una mano affinché la situazione venga presa seriamente in considerazione.» (Monica B.)