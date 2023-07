Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Per il secondo anno consecutivo l’Aeronautica Militare con i propri assetti ha preso parte al Pozzuoli Air Show sul Lungomare Pertini della località campana in provincia di Napoli. In particolare, dopo una serie di sorvoli di alcuni velivoli dell’Aero Club di Benevento, è stata effettuata una dimostrazione di ricerca e soccorso in mare da un equipaggio dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani, dipendente dal 15° Stormo, con un elicottero HH-139B. A chiudere la giornata dedicata al volo, le Frecce Tricolori che con il loro ricco programma acrobatico hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco di Pozzuoli, del Comandante delle Scuole AM / 3^ Regione Aerea, del Comandante dell’Accademia Aeronautica e di numerose autorità civili e militari.

L’ORGOGLIO – «L’esibizione delle Frecce Tricolori qui a Pozzuoli per noi rappresenta un motivo di orgoglio -ha detto il sindaco Gigi Manzoni- questa città merita tanto e questo binomio venutosi a creare con l’Accademia Aeronautica è un qualcosa di spettacolare». Nell’occasione, il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali ha sottolineato: «Questo territorio ospita l’Accademia Aeronautica cui è affidato il delicato compito di reclutare, formare ed addestrare tutti i giovani Ufficiali che entrano a far parte della nostra grande squadra azzurra; questa terra ci permette di assolvere la nostra missione con serenità, accogliendoci da tanti anni con tanto calore e tanto affetto, rendendo questo ambiente ideale per la formazione dei nostri ragazzi». In conclusione, il Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio ha dichiarato: «L’esibizione delle Frecce Tricolori non poteva mancare nell’anno del Centenario qui a Pozzuoli che tra l’altro festeggia più di 60 anni della presenza dell’Accademia Aeronautica in questo territorio, un connubio indissolubile che andava celebrato con questa bellissimo spettacolo». Nel fine settimana, sul lungomare Pertini, sono stati allestiti degli stand promozionali dell’Aeronautica Militare ed un simulatore ludico della PAN, che ha dato la possibilità di salire virtualmente come passeggero sul velivolo MB-339PAN del solista delle Frecce Tricolori. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “L’Aeronautica Militare ringrazia l’Italia”, giovedì 29 giugno le Frecce Tricolori hanno steso il Tricolore sul cielo di Napoli, un omaggio a tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato l’Italia in questi 100 anni di storia.