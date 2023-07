POZZUOLI/ Frecce Tricolori: uomini e mezzi impegnati per 48 ore per tenere pulita la città – LE FOTO

POZZUOLI – Strade, piazze, ville e lungomare Sandro Pertini. Per 48 ore è andata in scena un intervento di pulizia e sanificazione che ha interessato tutto il centro storico di Pozzuoli, via Napoli e la zona della alta nell’ambito dei servizi ordinari al servizio della cittadinanza. In particolare, la De Vizia Transfer insieme ai propri partner ha condotto un’azione nelle ore precedenti e successive l’esibizione delle Frecce Tricolori, andata in scena ieri pomeriggio. Tra le aree maggiormente interessate ci sono proprio il lungomare, scogliere comprese, via Roma e la zona che ospita il mercatino, Piazza a mare, Piazza della Repubblica, via Napoli, Corso Matteotti, Porta Napoli, le rampe che portano al Rione Terra, via Solfatara fino ad Agnano. «C’è stata una perfetta sinergia tra la De Vizia e l’amministrazione comunale nell’interesse della città perché Pozzuoli viene prima di ogni altra cosa» ha sottolineato il sindaco Gigi Manzoni.