BACOLI/ Auto con chilometri truccati: sequestrata concessionaria del noto tiktoker

BACOLI – “Ringiovaniva” le auto scalando i chilometri e vendendole ad ignari acquirenti convinti di aver fatto l’affare. Nei guai è finito il noto tiktoker bacolese Errico Loffredo, titolare della concessionaria “American Auto” in viale Olimpico, a Cappella. L’attività, a seguito di un controllo da parte della polizia Metropolitana, è stata sequestrata.

LE INDAGINI – Articolate investigazioni sono state condotte dal corpo della Polizia Metropolitana guidata dal Comandante Lucia Rea, nei confronti del titolare dell’autosalone dedito alla sistematica realizzazione di truffe attraverso la manomissione dei contachilometri di veicoli usati per attestarne una percorrenza inferiore. All’interno della concessionaria gli inquirenti hanno trovato un sistema elettronico per manomettere il chilometraggio delle vetture usate. Ma non solo. Gli agenti, in un’attività investigativa ancora più dettagliata contro il riciclaggio di auto rubate, hanno rinvenuto un’auto con targa polacca e telaio contraffatto. Ma non è finita qui. La polizia, con l’ausilio del Comune di Bacoli, ha, inoltre, scoperto irregolarità edilizie e commerciali, quali la mancanza della licenza per la vendita. L’autosalone nei mesi scorsi fu dato alle fiamme: era luglio quando le fiamme distrussero cinque auto, di cui tre Porsche, e una moto.