LA DENUNCIA/ «Ecco cosa resta dei lavori fatti dal comune di Pozzuoli nella mia casa popolare» – LE FOTO

POZZUOLI – Sono decine le segnalazioni che arrivano al nostro giornale in merito alle condizioni precarie in cui versano le abitazioni popolari di Monterusciello. Questa che riportiamo è la denuncia fatta da Concetta Esposito, cittadina puteolana che vive al lotto 17 in via Salvatore Di Giacomo. «Ecco cosa resta dei lavori fatti dal comune di Pozzuoli nella mia casa popolare. Guardate in che condizioni stiamo dormendo nelle stanze da letto. Questo è il risultato dei lavori realizzati dopo un problema di infiltrazioni d’acqua che avevamo segnalato agli uffici comunali. Si può vivere così? Ma soprattutto possiamo noi cittadini essere trattati in questo modo e lasciati in queste condizioni? Spero che il vostro intervento possa aiutarci a smuovere la coscienza di qualcuno!»