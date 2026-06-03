BACOLI/ Atti vandalici e furti al Green Park del Fusaro

BACOLI – Cresce la preoccupazione tra i residenti, turisti e pendolari che utilizzano il parcheggio adiacente la Casina Vanvitelliana e a due passi dalla stazione della Cumana del Fusaro, teatro di una preoccupante escalation di atti vandalici e furti con scasso. A segnalarlo sono alcuni cittadini che parlano non di casi isolati ma di una sequenza che sta assumendo quasi i contorni di quotidianità. L’allarme è soprattutto di residenti, lavoratori pendolari e studenti: sono loro che, al rientro da una giornata di lavoro o studio a Napoli, si sono in alcuni casi ritrovati a dover fare i conti con una spiacevole sorpresa, come quella di un finestrino in frantumi. Nasce quindi da questa situazione – non nuova per la verità – la richiesta di più controlli nell’area perché possa essere garantita una generale sicurezza anche ai turisti che frequentano il Parco Vanvitelliano. Un servizio essenziale ma ora percepito come insicuro.

LE TESTIMONIANZE – I residenti del Fusaro parlano di una preoccupante tendenza che non si limita solo al furto, ma mira al danneggiamento in sé. In molti casi infatti il danno è stato fatto per rubare pochi spiccioli contenuti all’interno di macchine parcheggiate per qualche ora. Ma in altri veicoli non c’erano nemmeno quelli da rubare, non c’era nulla in bella vista che potesse far “gola” ai ladri. Un residente ha parlato di furto per poche monete viste all’interno del suo veicolo; un altro pendolare riporta non solo il medesimo episodio ma parla anche di un parabrezza infranto per rubare un giubbotto. E poi numerose testimonianze segnalate da vari conoscenti nella stessa area di parcheggio.

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