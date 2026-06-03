A Bacoli incontro sulle comunità energetiche rinnovabili

BACOLI – Si terrà venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:00, presso l’Hotel Villa Edelweiss di Bacoli, in Via Cuma 21, l’incontro pubblico “Campi Flegrei Green – Comunità energetiche e nuove opportunità per cittadini e imprese”, promosso da Francesco Macillo e dall’APS De Amicitia, con il coinvolgimento di esperti del settore energetico, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), considerate oggi uno degli strumenti più innovativi per accelerare la transizione energetica, ridurre i costi in bolletta e generare benefici concreti sul piano economico, ambientale e sociale per cittadini, imprese ed enti locali. “Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una grande opportunità per i nostri territori, perché consentono di unire sostenibilità ambientale, risparmio energetico e coesione sociale. È un modello di sviluppo che mette al centro le comunità e il loro futuro”, dichiarano gli organizzatori Francesco Macillo e l’Avvocato Lelio Mancino, Presidente dell’APS De Amicitia.

L’OBIETTIVO – L’evento si propone di offrire un quadro chiaro e aggiornato sulle opportunità legate alle CER, analizzando il funzionamento delle comunità energetiche, gli incentivi disponibili e le prospettive di crescita per famiglie, professionisti e imprese, con particolare attenzione alle ricadute sul territorio dei Campi Flegrei. A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è anche la Dott.ssa Maria Carmina Biglietto, che evidenzia come la diffusione delle comunità energetiche rappresenti “un passaggio fondamentale per accompagnare cittadini e imprese verso un nuovo modello di consapevolezza energetica, basato su innovazione, accessibilità e sostenibilità concreta”. Nel corso dell’incontro interverranno l’Ing. Luciano Minerva, esperto in Comunità Energetiche Rinnovabili; il Dott. Giuseppe Romano, Progettista Europeo; e il Dott. Clemente Arvonio, EU Project Manager, che approfondiranno rispettivamente gli aspetti tecnici, progettuali e legati alle opportunità di finanziamento europeo per lo sviluppo dei progetti energetici territoriali. I lavori saranno moderati dall’Avv. Lelio Mancino, mentre l’apertura sarà affidata ai saluti istituzionali del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Le conclusioni saranno affidate all’On. Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania, che interverrà sul ruolo delle istituzioni regionali nella promozione delle politiche energetiche sostenibili e sul contributo strategico delle Comunità Energetiche Rinnovabili per lo sviluppo dei territori. “Questo incontro – concludono gli organizzatori – vuole essere un momento di confronto concreto e operativo tra istituzioni, professionisti e cittadini, con l’obiettivo di costruire una comunità più sostenibile, autonoma e competitiva, capace di affrontare le sfide energetiche del futuro”.