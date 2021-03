BACOLI – Assembramenti in strada senza mascherina, denunciati tre cittadini di Bacoli. Stessa sorte per un commerciante che non garantiva le misure di sicurezza. «Trovo incredibile che si debba ricorrere a verbali per tutelare la salute. Ma per taluni è questo l’unico messaggio comprensibile», tuona il sindaco della città flegrea, Josi Gerardo Della Ragione. Intanto tutti i tamponi effettuati finora ai dipendenti comunali sono risultati negativi. Buone notizie pure sul fronte dei vaccini: ieri ne sono stati somministrati altri 99 agli over 80 nel Parco Vanvitelliano.