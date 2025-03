Bacoli, al via le iscrizioni del FAB: “Segnale di resistenza culturale e amore per il territorio”

BACOLI – Il Festival dell’Archeologia di Bacoli conferma il suo impegno nei Campi Flegrei e annuncia ufficialmente l’apertura delle sottoscrizioni per la terza edizione, che si terrà dal 7 al 10 ottobre 2025 nello storico Parco Borbonico del Fusaro. L’evento, che nelle scorse edizioni ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, continua a promuovere la valorizzazione del patrimonio archeologico flegreo attraverso incontri, laboratori, spettacoli e approfondimenti con esperti del settore. “La nostra missione è raccontare il passato per comprendere il presente così che i nostri giovani possano scrivere un futuro migliore”, dichiara Nicola Barile, direttore del festival. “I Campi Flegrei hanno una storia millenaria e noi vogliamo celebrarla, senza lasciarci fermare dalle difficoltà del momento. FAB è un segnale di resistenza culturale e di amore per il nostro territorio”, gli fanno eco Giovanni Parisi e Giovanni Calvino, di TILE Storytellers, che organizzano la manifestazione dal 2023.