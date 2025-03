POZZUOLI/ Trova l’ex a cena con un’altra donna e gli distrugge l’auto – LE FOTO

POZZUOLI – Il parabrezza distrutto e le quattro ruote dell’auto squarciate. È il bilancio della “vendetta” per gelosia di una ex tradita andata in scena sul porto di Pozzuoli. I protagonisti sono tutti napoletani, residenti nel quartiere di Materdei. Lui, 30enne, aveva portato a cena quella che sarebbe la sua nuova fidanzata. I due avevano scelto per una cena romantica uno dei ristorantini che sorgono nei pressi di Largo Emporio. Tutto sembrava andare liscio, tra baci e carezze a lume di candela, piatti di pesce quando, improvvisamente, è scoppiato il putiferio.

LA DISTRUZIONE – Dall’altra parte della vetrata, dove i due stavano cenando, è spuntata la ex compagna di lui. La donna, giunta in auto in compagnia di un giovane, tra urla e insulti rivolti alla coppia, ha afferrato una spranga di ferro tentando di entrare nella saletta, senza però riuscirci. A quel punto si è scagliata contro la vettura del suo ex compagno che era parcheggiata proprio davanti al locale. Con la spranga ha distrutto il parabrezza, poi ha estratto un coltello dalla borsa e ha squarciato le quattro ruote. La scena è avvenuta davanti ai clienti e ai titolari dei ristoranti. Dopo la sfuriata la donna è risalita in macchina e si è data alla fuga.

