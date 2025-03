Salute, ‘Un’ora per Papà’: in piazza a Napoli gli screening gratuiti per la salute maschile organizzati dalla Fondazione PRO

NAPOLI – In occasione della Festa del Papà, la Fondazione PRO promuove l’iniziativa #UnoraperPapà, campagna di sensibilizzazione che invita i figli a regalare un’ora del proprio tempo ai propri papà, incoraggiandoli a sottoporsi a un controllo gratuito alla prostata.

La prevenzione salva la vita. La campagna sottolinea come un semplice controllo possa fare la differenza nella diagnosi precoce del tumore alla prostata, una delle patologie più comuni tra gli uomini sopra i 50 anni. “Prevenire è un gesto d’amore”, è lo slogan scelto per ricordare che dedicare un’ora del proprio tempo può significare offrire ai propri cari un futuro più sereno e in salute.

Giornate di prevenzione gratuita. La Fondazione PRO organizza tre giornate di prevenzione gratuita in diverse piazze di Napoli, dove sarà presente l’ambulatorio mobile e sarà possibile sottoporsi a visite urologiche e ricevere informazioni sulla salute della prostata: 18 marzo – Piazza Municipio (dalle ore 09:00 alle ore 13:00); 19 marzo – Piazza Dante (dalle ore 09:00 alle ore 13:00); 22 marzo – Piazza degli Artisti (dalle ore 09:00 alle ore 13:00). Accedere agli screening è semplice: non serve prenotazione, non occorre pagare nessun ticket, ma è utile portare con sé documentazione relativa a controlli pregressi, se effettuati. Sul camper ci sarà un medico che farà compilare un questionario anonimo con i dati essenziali per l’anamnesi e procederà poi alla visita. Al termine, se c’è necessità, il medico prescriverà ulteriori indagini che il paziente potrà effettuare dove preferisce. “Passiamo tanto tempo a cercare il regalo perfetto per i nostri papà, dimenticando che il dono più importante è stare insieme e prendersi cura della loro salute” – afferma il professor Vincenzo Mirone, Urologo, Presidente della Fondazione PRO. “Con #UnoraperPapà vogliamo trasformare questo pensiero in un’azione concreta, invitando le famiglie a fare squadra per la salute dei propri cari”, conclude Mirone.