BACOLI – “Ali Flegree” è un progetto di monitoraggio dell’avifauna attraverso la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico, in aderenza al protocollo nazionale previsto dal progetto MonITRing (120) coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale – ISPRA. Il progetto “Ali Flegree” si svolge presso il Parco della Quarantena, sul Lago Fusaro. E’ la prima volta che questa tecnica di monitoraggio dell’avifauna viene utilizzata per analizzare la biodiversità di quest’area. Il progetto è stato presentato dall’Associazione ARDEA e viene svolto insieme all’ACLI – Campi Flegrei.