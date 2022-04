POZZUOLI – Trenta aziende provenienti da tutta Italia che offrono lavoro e oltre 150 disoccupati iscritti al primo “Career Day-Campi Flegrei e Isole del Golfo”, organizzato dall’agenzia per il lavoro Gesfor, in collaborazione con Anpal Servizi, gli istituti scolastici del territorio e con il patrocinio dei comuni flegrei. L’evento è in programma per martedì 3 maggio a Palazzo Migliaresi, al Rione Terra di Pozzuoli. Parteciperanno i titolari e i responsabili del personale di ristoranti, pizzerie, hotel e resort, bar, stabilimenti balneari, terme, complessi turistici e ristoranti stellati provenienti dai comuni dei Campi Flegrei, Ischia, Procida, Capri, Roma e dalle regioni di Sardegna, Abruzzo e Calabria.

LA MISSION – L’obiettivo del Career Day è di offrire una concreta possibilità per orientarsi nel mondo del lavoro, prendere contatti, fare networking per indirizzare al meglio la propria futura carriera lavorativa: una dinamica e originale occasione di incontro tra aziende e lavoratori con l’obiettivo principale di ridurre i tempi di inserimento lavorativo e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A partire dalle ore 15:30 gli aspiranti lavoratori potranno effettuare colloqui con tutte le aziende che offrono posizioni compatibili con la propria professionalità. All’arrivo a Palazzo Migliaresi ogni candidato, dopo una fase di registrazione, riceverà una cartellina guida per il percorso da seguire nella quale sarà presente una lista di aziende che attualmente cercano i vari profili professionali.