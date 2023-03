«Attentato» a Bacoli, salta in aria l’auto di un ufficiale della Finanza: l’ipotesi shock

BACOLI – Un attentato in pieno giorno, nel mirino un maggiore della Guardia di Finanza. È una delle ipotesi che non viene esclusa in queste ore dopo l’episodio accaduto ieri in via Bellavista a Bacoli dove è esplosa l’auto dell’ufficiale in servizio a Napoli. L’uomo, residente della zona, al momento della deflagrazione seguita dall’incendio si trovava all’interno dell’abitacolo. Illeso, è stato condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli per accertamenti e dimesso poco dopo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, i carabinieri, gli uomini della scientifica e gli artificieri. Il veicolo esploso, di proprietà del militare, non aveva a bordo alcuna bombola di gas in quanto era alimentato a gasolio.