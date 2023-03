POZZUOLI/ Rapina a mano armata davanti a un bambino in un caseificio di Monterusciello

POZZUOLI – Una rapina a mano armata davanti agli occhi di un bambino con due malviventi che, con il viso coperto da una sciarpa e un berretto e una pistola in pugno, si fanno consegnare l’intero contenuto della cassa. Lì, a due passi, il piccolo che non riesce a capire cosa stia succedendo mentre si consuma un’ordinaria pagina di criminalità nel cuore di Monterusciello. Il colpo è stato messo a segno ieri nel caseificio Franzese di via De Curtis, inaugurato solo sette giorni fa.

L’ASSALTO ARMATO – Due uomini sono entrati nel locale, minacciando il personale che era intento a servire una coppia di clienti. L’azione è durata pochi minuti. Uno dei criminali, armato di pistola, si è messo davanti alla porta del negozio, impedendo a tutti di uscire, l’altro ha puntato la sua arma contro la cassiera per farsi consegnare il denaro. Tutto dinanzi al bambino che è lì che li guarda. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del caseificio.