BACOLI – Un consiglio comunale “urgente” per discutere delle assunzioni stagionali in Flegrea Lavoro. E’ la richiesta fatta dai gruppi politici di Forza Italia Bacoli e Fratelli d’Italia a Bacoli dopo la protesta di alcuni disoccupati che hanno denunciato presunte irregolarità nella gestione delle assunzioni di 6 operai nell’azienda che gestisce la raccolta differenziata. “Assunzioni stagionali in Flegrea Lavoro eseguite in totale assenza di trasparenza amministrativa senza bando pubblico e mediante un’anonima agenzia di lavoro interinale” è la pesante accusa che arriva dall’opposizione che chiede una discussione in Consiglio comunale e formale richiesta di chiarimenti ufficiali al Sindaco sui fatti. La richiesta arriva dai due consiglieri di Forza Italia Antonio Carannante e Gianluca Schiano e dai tre di Fratelli d’Italia Nello Savoia, Amerigo Russo e Mario Di Bonito.