Arrestato 71enne a Bagnoli: dovrà scontare oltre 9 anni di carcere

BAGNOLI – Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 71enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso mercoledì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 9 anni e 9 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi a Napoli dal 2003 al 2013.