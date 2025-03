POZZUOLI/ Spacciava droga ad Arco Felice: 32enne arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Nella serata di venerdì, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 32enne puteolano con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli, nel transitare in via Annecchino, zona Arco Felice, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

L’ARRESTO – I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di diverse dosi di cocaina e 465 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto un involucro di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto.