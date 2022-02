BACOLI – Si terrà nei prossimi giorni il taglio del nastro della prima “area freedog” di Bacoli. Lo spazio sarà inaugurato sul lago Miseno, lungo la pista ciclabile, e consentirà ai cani di godersi qualche ora in libertà. Potranno giocare, correre, rotolare. «L’area freedog nasce in uno spazio che era da sempre negato ai cittadini. Un luogo liberato da abusi e degrado. Abbiamo completato le ultime opere: la rete, i paletti, la cura del verde. Una promessa che avevamo fatto alla comunità e che manteniamo. Sarà uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe», rende noto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che annuncia anche la realizzazione in futuro di altre aree simili.