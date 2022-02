MONTE DI PROCIDA – Sabato 5 marzo, presso i palazzi di “area Cappella”, si terrà l’iniziativa “Svuota Cantine e Garage”, in collaborazione con Tekra, grazie alla quale i cittadini di Monte di Procida potranno smaltire i propri rifiuti ingombranti. «Prego i cittadini di attenersi al limite massimo 3 pezzi, al fine di lasciare spazio a tutti – afferma il sindaco Giuseppe Pugliese – La zona di Cappella è stata scelta strategicamente per agevolare chi abita lontano dal centro di raccolta e quindi ha più difficoltà a trasportare i rifiuti ingombranti. Seguiranno, naturalmente, altre giornate come questa per essere vicini alle famiglie».