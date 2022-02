POZZUOLI – «Le sottoscritte forze politiche esprimono forte apprezzamento per la posizione assunta da Europa Verde di Pozzuoli che ha ritenuto fondamentale aderire alla costruzione di una nuova fase caratterizzata da una maggiore partecipazione democratica nelle scelte politiche a partire dall’individuazione del candidato Sindaco del centro sinistra». E’ quanto fa sapere in una nota inviata a Cronaca Flegrea la coalizione a sostegno di Gigi Manzoni. Il documento è stato sottoscritto dalla parte del Pd che sostiene la candidatura dell’attuale presidente del consiglio, Campania Libera, Spazio Flegreo, Pozzuoli Siamo Noi e Progressisti per Pozzuoli.

I TEMI – «Essendo convinti che le alleanze vanno costruite sulla base di valori, idee e programmi e non su meri calcoli elettorali abbiamo avviato da subito un confronto di merito sulle questioni che attanagliano la Città. -si legge nella nota a firma delle 5 forze politiche- Quanto sopra nella consapevolezza che tanto è stato fatto ma molto resta da fare per rilanciare Pozzuoli. In questa direzione i temi cari agli amici di Europa Verde, a partire dalle questioni ambientali, della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini, rappresentano elementi fondamentali su cui intendiamo agire avvalendoci del contributo di quanti, cittadini, associazioni, etc., antepongono la discussione e la partecipazione democratica alla prevaricazione.»