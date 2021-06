POZZUOLI – Il direttivo del movimento “Uniti per Pozzuoli”, alla luce degli ultimi avvenimenti politici che hanno coinvolto il nostro assessore e il segretario politico, ha approvato all’unanimità il seguente documento.

LA NOTA – “Prendendo atto della revoca dell’incarico alla professoressa Annamaria Attore, assessore alla Pubblica Istruzione, -si legge nella nota a firma del direttivo- riteniamo si sia rotta la maggioranza di cui il nostro movimento è stato protagonista con estrema lealtà. Nel ringraziare l’assessore per lo spirito di abnegazione, per le competenze dimostrate profuse nella gestione delle sue importantissime deleghe, il movimento ribadisce, comunque, di aver condiviso il percorso amministrativo dell’attuale giunta. Tuttavia ribadiamo che le distanze prese dal nostro gruppo consiliare sono legate alla nuova fase programmatica e politica che non si basa su una programmazione condivisa ma è solamente impostata sulla scelta di un candidato a sindaco nominato da Figliolia, il quale vorrebbe intraprendere un percorso senza che ci sia un contraddittorio libero e democratico.

L’APPELLO – “Questa manovra, ambiziosa, -si legge nel documento- noi non la possiamo consentire: non per infantilismo politico, non per capriccio, né tanto meno per presunzione, ma nell’interesse supremo della nostra città. Riteniamo che la democrazia sia un elemento indispensabile e irrinunciabile per una gestione amministrativa fatta nel solo interesse di tutelare il bene pubblico a vantaggio di tutti i cittadini. Non si può chiedere alle componenti politiche della coalizione una partecipazione al tavolo programmatico con il solo compito di alzare la mano. Si invitano pertanto tutte le forze democratiche e libere di Pozzuoli a contrastare qualsiasi disegno politico che non sia frutto di un sano e costruttivo confronto. Un confronto che deve essere suggellato da decisioni condivise nel rispetto delle regole che sono alla base di una gestione democratica dell’azione politica.”