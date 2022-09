RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Vi prego gentilmente di pubblicare questo appello affinché i cittadini di Pozzuoli e il Comune possano partecipare ad aiutare sia economicamente che tecnicamente la famiglia Cocchia Araujo ad affrontare questo dolore che attualmente sta vivendo. Abbiamo una nostra cittadina di Pozzuoli in condizioni critiche in Svizzera a Zurigo. Dopo essersi sentita male in aeroporto al rientro da un viaggio. Il suo cuore purtroppo non ha retto per un problema che già aveva congenito e si trova adesso in terapia intensiva collegata ad un macchinario che la mantiene in vita con la speranza che il suo cuore riprenda le funzionalità vitali. Attualmente grazie alla grande professionalità degli ospedali Svizzeri, sovvenzionati dalla nostra sanità pubblica, la nostra Caren sta ricevendo sanitariamente tutta l’assistenza di cui ha bisogno. Questo però non basta poiché la sua famiglia non è in condizioni di affrontare le spese che ci sono di contorno e in più un eventuale rientro in patria della paziente in aereo ambulanza nel caso tutto andasse bene, poiché tali spese non sono coperte dallo Stato Italiano. Attualmente è un problema anche per la mamma restare vicino alla figlia a Zurigo poiché le condizioni economiche abbinate al caro vita in Svizzera non lo permettono. Con lei attualmente c’è il suo fidanzato con il quale era andata in vacanza, ma anche lui chiede aiuto poiché non ha tutte queste possibilità economiche. Vi prego quindi di scrivere anche a vostre parole questa richiesta di aiuto e pubblicarla nel più breve tempo possibile in modo da poter ricevere urgentemente aiuto dai nostri cittadini ma soprattutto anche dal comune di Pozzuoli che sicuramente anche se solo tecnicamente potrà aiutare questa famiglia ad affrontare questa disgrazia. Vi ringrazio anticipatamente del vostro tempo dedicatomi e vi auguro un buon lavoro. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione. Grazie». Mariano P.

