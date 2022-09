POZZUOLI – Resta l’allerta meteo a Pozzuoli e nell’intera area flegrea, dove però dalla mezzanotte passerà da arancione a gialla fino alle 23.59 di domani, 27 settembre. A differenza della giornata odierna e in virtù del passaggio a un livello meno critico, riapriranno tutte le scuole che non sono seggio elettorale, dove la campanella suonerà mercoledì mattina.

L’AVVISO – L’allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania: “È in vigore su tutta la Campania fino alle 23.59 di oggi 26 settembre una allerta meteo di livello Arancione. Dalla mezzanotte entra in vigore una nuova allerta meteo di livello Giallo che riguarda tutto il territorio e termina alle 23.59 di domani, 27 settembre. Sono previsti ancora temporali. Si segnala vento forte e mare agitato. Attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Rischio frane anche in assenza di precipitazioni.”