POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Lucia Ambrosino, residente nel quartiere popolare di Monterusciello. «Salve, questa è la situazione a Monteruscello in via Giorgio de Chirico 20, precisamente nei 600 alloggi. Questa situazione si protrae dal 2019 e dopo tantissime segnalazioni fatte all’ingegnere tecnico del comune di Pozzuoli e dopo tante promesse di intervento ricevute ad oggi la situazione si aggrava ma non migliora. Non si può essere abbandonati dalle istituzioni in questo modo, non si può pagare un pigione e vivere in una situazione del genere con un’anziana asmatica in casa con tutta questa umidità. Vi prego di smuore qualcosa e di intervenire. Il comune ci dice di attendere i lavori programmati ma non si può attendere così rischiando il crollo.»