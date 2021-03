POZZUOLI – Un anziano è morto in seguito alle complicanze derivanti dal Covid-19. Ne ho dato notizia in serata il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha espresso il proprio cordoglio ai familiari. Si tratta della 51esima vittima del Covid in città dove in un anno esatto le persone contagiate sono state 3.861. Attualmente i positivi sono 395 di cui 4 sono ricoverati negli ospedali della regione.