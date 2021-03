BACOLI – Un finanziamento da un milione di euro dalla Regione Campania per completare la pista ciclabile del lago Fusaro. La passeggiata su via Cuma, che dal Parco della Quarantena porta alla Casina Vanvitelliana, si appresta a cambiare volto. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Con questo finanziamento andremo anche a restaurare e valorizzare, e finalmente a far fruire al pubblico, le Grotte dell’Acqua, complesso termale d’epoca romana e riutilizzato in periodo borbonico, nonché sito da cui sgorga una sorgente d’acqua termale fino ad ora sprecata e a pochissimi nota. Un nuovo bene archeologico e borbonico che finalmente tornerà ad essere visitabile. E, infine, completeremo i lavori al parcheggio accanto al Parco Vanvitelliano, ampliandolo per ospitare cittadini, turisti, e permettendoci di rendere più sicuro il percorso che collega la stazione Cumana del Fusaro, il Real Parco Borbonico, la Circumlacuale del Fusaro, il Parco Quarantenario. Fino alla Spiaggia Romana e all’Acropoli Cumana. Una passeggiata da vivere a piedi, in bici».