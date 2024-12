Ancora maltempo a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea: scatta nuova allerta meteo

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello Giallo. Dalle 9 di domani, sabato 14 dicembre, alle 9 di dopodomani, domenica 15 dicembre, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con precipitazioni intense sulla gran parte del territorio e un rischio idrogeologico localizzato. Tra i comuni interessati ci sono anche Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. In particolare le macro aree soggette all’allerta meteo sono: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. A causa della saturazione dei suoli saranno possibili frane e caduta massi anche in assenza di nuove precipitazioni.