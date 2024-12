«A Pozzuoli» la poesia di Giuseppe Terrin sul bradisismo e i puteolani costretti a lasciare la propria terra 40 anni fa

POZZUOLI – Pubblichiamo «A Pozzuoli» scritta da Giuseppe Terrin, puteolano con la passione per la poesia. Si tratta di quartine endecasillabi in rima alternata. La poesia è sul bradisismo, scritta 40 anni fa, che fa riferimento ai puteolani esiliati in quel periodo.

D’illustri origini sono i tuoi natali.

i greci v’approdaron sulle tue sponde,

la tua fondazione fu fatale

attratti dal color di quelle onde.

Immortalata fosti a par d’Ilio

fosti regina di quel mare nostro

uscita dalla penna di Virgilio

fosti sommersa di splendore giusto

Fosti calcata da divin calzare

per volontà suprema d’una dea

l’oracolo da te per ascoltare

toccò il tuo suol il biondo e fiero Enea.

Quale maggior prestigio avere in seno

fra le tue arse rocce di vulcani

tu accogliesti il corpo di Miseno

fosti per questo preda dei romani?

Il tuo splendor con Roma non fu spento

e le vestigi danno la ragione.

gli imperator a soggiornar son cento

annoveriam Caligola e Nerone.

Del fasto tuo sei piena di reperti

che a menzionar impegna molto tempo

provan disagio anche grandi esperti

per quel che mostri fuori e celi in grembo.

Ma nella storia tua c’è l’istanza

dei tuoi sollevamenti forti e piani

sei stata sempre amante della danza,

fosti regin del mondo dei pagani.

Per cancellar l’onta del profano

Iddio fece passar per la tua via

il dotto Paolo pien d’amore sano

diretto a Roma fra tanta idolatria.

Io venni al mondo fra le tue marine

in quel rione alto ed affollato,

conosco bene il mar e le colline

ti guardo come fossi innamorato

Mi sento fiero d’esser tuo figlio

quando di sera osservo il tuo tramonto

di quel passato, io, ne sento orgoglio

giammai ti rinnegai girando il mondo.

Quanta malinconia lontan mi prese

solcando altri mari oltre confine,

bello giammai trovai altro paese,

con i tuoi laghi, con le tue marine.

Or ti lamenti con sussulti e sbalzi

ci vuoi lasciar, e non conosco il senso

un di andasti in giù, ora t’innalzi

mi tieni desto e intanto questo penso:

Forse sei stanca dei continui abusi

ti senti deturpata e rapinata

amministrata sei per molti usi

e vuoi la tua forza sprigionata?

Io ti scongiur, rinuncia al tuo intento

non t’immolar, ascolta i miei consigli

pensa alla gente che ha sentimento

accogli intorno a te i veri figli

Al tuo splendor ti chiedo di tornare

quello che fu cantato da Virgilio

fa che ritorni al proprio casolare

chi ti reclama dal vicino esilio.

Il monito che tu ci hai impartito

ha rinsavito certo i tuoi predoni

essi saranno ormai forse pentiti

ritorneranno forse un pò più buoni?