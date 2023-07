“Anch’io sono Protezione Civile”: parte il campo scuola a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Nel Comune di Monte di Procida la Protezione Civile Falco partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, con un campo scuola riservato a 20 bambine o bambini dai 10 ai 13 anni, in programma dal 17 al 23 luglio a Monte di Procida presso la Scuola Mgtrfbvontegrillo Plesso del Circolo Didattico Dante Alighieri. In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi del nostro territorio, il rischio incendi boschivi e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

IL COMMENTO – «Un progetto formativo ed una nuova simpatica esperienza che porterà ad accrescere nei più piccoli (i nostri cittadini del domani) la curiosità nei confronti delle attività di protezione civile, la conoscenza del Piano comunale di protezione civile e di temi importanti in termini di prevenzione anche grazie al coinvolgimento delle altre Strutture di Protezione Civile», dichiara il Presidente della Protezione Civile Falco Nunziante Lucci. Il progetto nazionale è organizzato fin dal 2008 dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile.