POZZUOLI/ Truffa del falso nipote, derubata un’anziana di Lucrino

POZZUOLI – Raggirata da truffatori senza scrupoli. Un’anziana di Lucrino è stata derubata perché convinta di fare un favore al nipote, pagando un pacco, poi rivelatosi inesistente. La modalità è sempre la stessa: le vittime sono soprattutto persone più avanti con gli anni che vengono convinte a consegnare soldi e oggetti preziosi. Uno stratagemma ormai tra i più antichi, ma che purtroppo continua a funzionare. «C’è un pacco per suo nipote»: con queste parole un uomo, fintosi il direttore di un ufficio postale, ha contattato venerdì mattina la ‘nonnina’ puteolana. Il truffatore le ha riferito che un’impiegata sarebbe passata a casa per ritirare la somma dovuta.

LA TRUFFA – «Mia mamma è stata contattata prima sul telefono fisso dal finto direttore e poi sul cellulare dal falso nipote che invogliava la nonna a consegnare soldi e oro – denuncia il figlio – Una donna si è poi presentata a casa e ha portato via 500 euro e gli oggetti in oro. Non contenta, è poi ritornata da mia madre con la scusa che la somma ricevuta fosse insufficiente, facendosi così consegnare altri monili». La truffa è stata denunciata alle forze dell’ordine e la descrizione della finta impiegata delle Poste potrebbe rilevarsi utile per un eventuale identikit. Ancora una volta le forze dell’ordine invitano i cittadini, soprattutto di età avanzata, alla massima attenzione: gli autori di questi tipi di reati sono in grado di apparire molto convincenti e spesso utilizzano modi signorili e cortesi per catturare la fiducia delle proprie vittime. Un tipo di pratica che con l’inoltrarsi della stagione estiva sembra prendere sempre più il sopravvento. Si allunga, infatti, l’elenco delle truffe a persone anziane messe a segno sul territorio flegreo.