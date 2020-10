POZZUOLI – Un altro studente di Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un alunno della scuola media “Quasimodo” ed è il secondo caso che si registra nel plesso del Rione Toiano. La notizia è stata comunicata dalla famiglia alla dirigente scolastica Francesca Longo nella giornata di lunedì. La dirigenza scolastica, in raccordo con i dipartimenti dell’Asl Napoli 2 Nord, ha disposto in via precauzionale la sospensione delle lezioni per la classe di appartenenza del contagiata, pertanto i compagni di classe e 5 docenti rimarranno a casa in attesa di nuove disposizioni. “Oltre alla sanificazione giornaliera odierna -fa sapere la preside- da parte del personale è stato predisposto un ulteriore intervento di igienizzazione/sanificazione dell’area interessata e del plesso.”