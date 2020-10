POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto, in via precauzionale, la chiusura al pubblico della sede centrale del Municipio di via Tito Livio 4 al Rione Toiano, dopo che è risultato positivo al covid-19 un dipendente in servizio presso il corpo di guardia. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 23 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all’interno del complesso municipale, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio ricezione atti giudiziari, che invece resteranno chiusi solo fino a venerdì 16 ottobre. L’accesso alla casa comunale sarà consentito quindi solo ai dipendenti, agli assessori e ai consiglieri comunali, ai dirigenti ed al Segretario Generale. E’ già in corso, intanto, la sanificazione di tutti gli uffici presenti nella sede municipale di via Tito Livio 4.