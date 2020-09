POZZUOLI – Il dipartimento epidemiologico dell’ASL ha comunicato che altre 4 persone sono risultate positive al Covid19 a Pozzuoli. Sono tutte non residenti, ma domiciliate in città. Sempre nelle ultime 24 ore altre tre sono invece guarite ed hanno terminato l’isolamento domiciliare. Attualmente sono 83 le persone contagiate, di cui 3 sono ricoverate in ospedale. Mentre ad oggi sono 206 in tutto gli abitanti di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Pozzuoli con i nuovi 4 contagi di venerdì risulta la città più colpita tra quelle del territorio dell’Asl Napoli 2 Nord.