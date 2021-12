POZZUOLI – «Prima di venire qui abbiamo saputo dall’Asl Napoli 2 che sono stati trovati positivi due colonnelli di ritorno da una missione in Sudafrica». A dirlo è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante l’intervento al giuramento degli infermieri. «I due colonnelli – ha continuato il presidente De Luca – viaggiavano insieme a un reparto del nostro esercito di 80 militari, li abbiamo subito messi in isolamento e abbiamo inviato al Ceinge il necessario per il sequenziamento». Il reparto, che si è occupato della missione, risulta in servizio presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.