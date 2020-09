POZZUOLI – Altri due cittadini di Pozzuoli sono risultati positivi al coronavirus: entrambi sono in isolamento domiciliare. Si tratta di un link epidemiologico familiare; nelle ultime ore si sta risalendo alla rete dei loro contatti. Ancora una volta il sindaco della città, Vincenzo Figliolia, rivolge un appello ai suoi concittadini: «La parola d’ordine per tutti è responsabilità: il nostro comportamento può fare la differenza». Ad oggi sono 223 in tutto gli abitanti della nostra città che hanno contratto il covid dall’inizio dell’epidemia: 92 persone sono attualmente contagiate; 118 persone sono guarite definitivamente e 13 persone sono decedute.