BACOLI – Due cittadini di Bacoli, mamma e figlia, sono risultate positive al coronavirus. Sono sintomatiche e sono entrambe ricoverate in ospedale. Dal link epidemiologico è emerso che un loro familiare lavora, come collaboratore scolastico, presso l’istituto 167 sito in via Cuma. Pertanto, in attesa dell’esito dei tamponi da effettuarsi al collaboratore scolastico, ed ai colleghi, oltre che alla sanificazione dei locali, è stata disposta l’immediata chiusura della struttura didattica. «Mi riservo di assumere, ove necessario, ulteriori misure a tutela della salute dei nostri bambini, delle famiglie, e di tutti coloro che vivono il mondo della scuola.» ha fatto sapere il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.