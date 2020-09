POZZUOLI – A partire da questa sera inizieranno a Pozzuoli dei nuovi cicli di igienizzazione e sanificazione ambientale per le strade del territorio cittadino che saranno effettuati da una ditta specializzata incaricata dal Comune. L’intervento, che andrà avanti per tutta la notte, proseguirà . L’azione è stata disposta dal sindaco Vincenzo Figliolia in seguito all’aumento dei casi positivi da Covid-19 registrati a Pozzuoli nelle ultime settimane.