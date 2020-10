BACOLI – Altri 9 cittadini bacolesi sono risultati positivi al coronavirus. Sono asintomatici o paucisintomatici. Resteranno in isolamento domiciliare. Tre cittadini sono, invece, definitivamente guariti. I casi attualmente positivi in città sono 57, di cui soltanto uno è ricoverato in ospedale. Nessuno si trova in terapia intensiva. «Abbiamo bisogno del senso di responsabilità di tutti. Evitate assembramenti e utilizzate sempre la mascherina. Dobbiamo uscire fuori da questo incubo. Non è soltanto più un problema sanitario ma sta diventando un dramma sociale, economico. Ognuno di noi, con le sue azioni, può contribuire ad alimentare o a frenare il contagio. Sono al vostro fianco, facciamo squadra», è l’appello che il sindaco Josi Gerardo Della Ragione rivolge alla sua comunità.