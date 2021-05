POZZUOLI – Quattro persone sono morte a Pozzuoli in seguito alle complicanze dovute al Covid-19. Lo ha reso noto nella serata di ieri il sindaco Vincenzo Figliolia attraverso il consueto bollettino di fine giornata. Il primo cittadino ha anche espresso cordoglio alle famiglie delle vittime. In totale sono 77 i puteolani residenti in città che hanno perso la vita a causa del covid; 462 sono invece gli attuali positivi.