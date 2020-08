POZZUOLI – Otto casi di Covid in due giorni a Pozzuoli, numeri che non sono stati registrati nemmeno ai tempi della crisi tra Marzo e Maggio. E’ questo il dato comunicato questa sera dal Dipartimento epidemiologico dell’Asl Napoli 2 Nord. I nuovi 4 contagi sono collegati a rientri dall’estero. Si sta ricostruendo il loro link epidemiologico. Ad oggi sono 123 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 23 persone sono attualmente contagiate, 87 sono guarite definitivamente, 13 sono decedute