POZZUOLI – Due puteolani sono risultati positivi al test per la ricerca del coronavirus. La conferma è stata data dall’ASL Napoli 2 Nord. Entrambi sono in isolamento domiciliare ed è stata attivata la ricerca del loro link epidemiologico. La notizia è stata resa dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia attraverso il suo consueto bollettino della sera. Ad oggi sono 173 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di questi 68 sono attualmente contagiati.