LICOLA – Allagamenti in via Madonna del Pantano. Diverse auto sono rimaste intrappolate nell’acqua. Isolata la scuola San Vitale, seggio elettorale che, vista la strada allagata, è difficilmente raggiungibile. Sempre lungo via Madonna del Pantano, arteria di collegamento tra Licola e Varcaturo, si segnala anche il cedimento di un albero che è finito al centro della carreggiata.

