POZZUOLI – «Passa il tempo ma tu non passi mai…eterno Bombò» recitava così lo striscione affisso ieri al campo Sant’Artema di Monterusciello durante il secondo memorial dedicato a Giovanni Cacciuottolo, il 42enne scomparso lo scorso anno. Una manifestazione con un triplice scopo: ricordare e onorare la memoria di Giovanni, raccogliere fondi per i bambini e le famiglie meno abbienti del quartiere e dire “no alla camorra”. Due obiettivi, questi ultimi, che Bombò in vita ha sempre voluto perseguire nonostante una realtà difficile quale è quella di Monterusciello e dei 600 alloggi, rione dove è cresciuto e dove per anni ha seminato i valori della fratellanza, dell’amore e della solidarietà. Il vero “ragazzo di strada” nella sua accezione più bella, amico di tutti e amato da tutti. Una dote rara, come la sua propensione ad aiutare il prossimo.

IL RICORDO – E anche ieri adulti, anziani, bambini e tanta gente comune hanno partecipato all’evento, organizzato dagli amici di sempre. Dopo il ricordo e lo spettacolo di fumogeni è andata in scena una partita di calcio, lo sport amato da Giovanni che è stato un grande tifoso del Napoli e della Puteolana, che ha visto contrapposte due squadre composte da ex calciatori (tra cui l’ex bomber granata Dell’Annunziata) e giovani promesse. Un ideale passaggio di consegne tra passato e futuro, nel rispetto dei valori dello sport. Dopo il successo di ieri, la neonata associazione “Giovanni Bombò” è pronta a mettere in campo una serie di iniziative per i giovani di Monterusciello e dei quartieri della città di Pozzuoli.