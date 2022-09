POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, voglio segnalare quanto accade a casa mia ormai da due anni. Vivo ad Arco Felice e da quando il comune di Pozzuoli ha rifatto il marciapiede gli scarichi invece di incanalarsi in fogna finiscono in casa mia. Ho più volte segnalato la cosa agli uffici comunali ma nessuno mi vieni incontro e mi aiuta a risolvere questo assurdo problema. Io abito in via Montenuovo Licola Patria 77» (Paolo C.)