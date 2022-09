POZZUOLI – Ladri di rame in azione a Monterusciello dove tre notti fa sono stati rubati oltre 3 chilometri di cavi elettrici. Il furto è avvenuto in tre zone diverse del quartiere: via Severini, nella zona dei “600 alloggi”, via Cupa delle Fescine (in zona “Reginelle”) e via Ungaretti, nei pressi della pista ciclabile. I ladri oltre ai cavi, che alimentano i pali della pubblica illuminazione, hanno anche danneggiato decine di chiusini. Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Monterusciello, non si esclude gli autori siano i componenti di una banda rom che da tempo starebbe mettendo a segno furti nell’area flegrea. Disagi per i residenti e i commercianti della zona, che da 72 ore sono al buio.