POZZUOLI/ Scontro auto-moto tra Monterusciello e Licola: 41enne denunciato per omissione di soccorso

POZZUOLI – Svolta sull’incidente che domenica notte ha portato al ferimento di un 28enne di Varcaturo, in via Montenuovo Licola Patria, nei pressi dell’agriturismo “La Vigna”, a seguito di un frontale tra il suo scooter e un’auto. A seguito del violento impatto il conducente della vettura si è dato alla fuga lasciando sul posto l’uomo gravemente ferito. Si tratta di un cittadino della Costa d’Avorio, T.D di 41 anni, regolarmente residente in Italia, che questa mattina si è presentato presso gli uffici del comando di Polizia Municipale di Pozzuoli. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni personali gravi.

LE INDAGINI – Intorno a lui la Polizia Municipale ha chiuso il cerchio a seguito delle procedure investigative volte all’identificazione del responsabile. Sin dai primi minuti, grazie a un intervento meticoloso e coordinato, sono stati effettuati rilievi tecnici e repertati elementi utili all’indagine. L’ispezione accurata del veicolo coinvolto ha permesso di raccogliere indizi fondamentali per risalire all’identità del conducente.

Grazie alla rapidità e all’efficienza delle attività investigative, in meno di 48 ore l’ufficiale e gli agenti intervenuti sul posto sono riusciti a delineare un quadro chiaro delle responsabilità, inducendo il responsabile a costituirsi.