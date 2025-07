Addestrati a Pozzuoli i cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone scomparse

POZZUOLI – Vengono addestrati a Pozzuoli i cani molecolari dell’unità cinofila impegnata nella ricerca delle persone scomparse. Un prezioso supporto alle forze dell’ordine che ieri ha contribuito a trovare il cadavere del 29enne Antonio Esposito, sparito venerdì a Varcaturo. La squadra di cani molecolari fa parte dell’Unità Cinofila Partenopea – diretta da Pasquale Landinetti – con sede operativa e campo di formazione al “Centro cinofilo flegreo” di Ferdinando Mauro a Pozzuoli. Proprio lunedì i quattro cani nella foto sono entrati in azione partendo dal punto dove per l’ultima volta era stato visto il 29enne. Dopo aver annusato un “testimone di odore” della persona ricercata, prelevato attraverso una garza passata su un indumento, i cani molecolari hanno seguito le particelle finite nel terreno riuscendo a ricostruire il percorso che ha permesso poi ai sub dei vigili del fuoco di rinvenire il cadavere.