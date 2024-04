All’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la cerimonia di giuramento individuale di 73 Sottotenenti

POZZUOLI – Lunedì 15 aprile, presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, si è svolta la cerimonia di giuramento individuale di 73 Sottotenenti del Corso Borea VI. I giovani Ufficiali – 34 Piloti, 8 del Ruolo delle Armi, 16 del Corpo del Genio Aeronautico, 8 del Corpo di Commissariato Aeronautico e 7 del Corpo Sanitario Aeronautico – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Vice Comandante dell’Accademia Aeronautica, Colonnello Roberto Leo e del Comandante dei Corsi, Colonnello Antonio Corrado. A dare ancora più lustro alla cerimonia, la presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Padrino del Corso Borea IV e del Generale di Squadra Aerea Giovanni Mocci, Padrino del Corso Borea III, a testimonianza del forte legame che unisce le diverse generazioni dei Corsi Borea. All’emozionante evento, che costituisce uno dei momenti solenni del percorso formativo accademico, hanno preso parte anche una rappresentanza del quadro permanente, nonché i familiari dei futuri Comandanti della Forza Armata, intervenuti da ogni parte d’Italia per condividere una tappa significativa della loro vita. Nel suo indirizzo di saluto il Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, Comandante dell’Accademia Aeronautica, dopo aver salutato e ringraziato i Padrini intervenuti e tutti i familiari, ha evidenziato l’impegno assunto dai giovani Ufficiali con il giuramento odierno: «Voglio condividere quanto sia orgoglioso dei risultati che avete ottenuto, del percorso di crescita, delle scelte che avete fatto. Bravi!» A conclusione del suo discorso «Tra poco meno di un anno inizierete a lasciare l’Accademia per affrontare un percorso professionale che è a dir poco entusiasmante; non semplice non banale, sicuramente unico. Avrete l’opportunità di vivere da protagonisti il dominio aerospaziale che guarda alle future tecnologie, che a breve ci porterà sulla luna e poi ancora oltre verso traguardi sempre più ambiziosi». A seguire, ha preso la parola il Generale Frigerio: «Oggi mi avete emozionato pronunciando la formula del giuramento, una formula che contiene alcuni concetti importantissimi che vorrei evidenziare, primo tra tutti, fedeltà alla Repubblica Italiana. Voi con il giuramento odierno avete giurato fedeltà a tutti i cittadini italiani e di garantirne la libertà con il vostro operato, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni. Voi, prima di ogni altro cittadino siete chiamati a farlo, in ragione del vostro status e, a breve andando ad addestrarvi ulteriormente presso i Reparti addestrativi e le Scuole di volo, completando l’iter accademico, significherà che siete pronti per farlo.» Prima di lasciare il palco il Generale Frigerio ha donato al Corso Borea VI la copia di un quadro futuristico esposto presso il Palazzo dell’Aeronautica che rappresenta un gruppo di quattordici idrovolanti, comandati da Italo Balbo che porta a compimento la prima crociera atlantica seguendo il percorso Orbetello – Rio de Janeiro. Molto significativa la targhetta che è stata apposta: “L’esempio dei trasvolatori sia di stimolo per agire sempre con coraggio, ardimento e passione!”

IL GIURAMENTO – Il giuramento individuale rappresenta uno dei passaggi chiave per la carriera di un Ufficiale, una cerimonia cardine all’interno dell’Accademia che sigla il legame di ogni singolo Ufficiale con la Forza Armata. I Sottotenenti giurandi, appartenenti alla quarta classe dei corsi regolari, con la firma sull’atto di giuramento diventano a tutti gli effetti Ufficiali in servizio permanente, pronti a lasciare l’Accademia per raggiungere le Scuole di Volo e i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. È un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario, che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia sono previsti corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate.