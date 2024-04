I LETTORI SEGNALANO/ «Le mie domande al consigliere Genovese che ha “benedetto” le multe»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Solo due giorni fa ho fatto presente la disastrosa situazione delle strade di Pozzuoli. Coincidenza, oggi leggo su Cronaca Flegrea che il consigliere Genovese benedice le multe che i vigili fanno ai cittadini perché vanno a “RINPIGUARE” il nostro fondo. Domando e chiedo: che cos’è questo fondo? A cosa serve? Non dovrebbe servire per quello che c’è scritto nel codice della strada? E forse questo che intende il consigliere Genovese? E’ possibile rendere pubblico un bilancio di questo che il consigliere chiama FONDO? Non vorrei essere pessimista però qualche dubbio mi viene.» (S. Conte)